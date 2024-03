Efteling

Foto's: opfrisbeurt voor zeven Holle Bolle Gijzen in de Efteling

De Efteling besteedt de laatste tijd veel aandacht aan Holle Bolle Gijs en zijn familieleden. Opvallend veel Gijzen in het attractiepark zijn de afgelopen maanden één voor één weggehaald voor een opknapbeurt. Zeven beelden kregen een nieuw likje verf.

Het renovatieprogramma omvatte tot nu toe Geeuwende Gijs naast restaurant 't Poffertje, Wagen Gijs bij Langnek, Nijltje in het Teiltje bij speeltuin Kleuterhof, Oompje Gijs bij Max & Moritz, Baby Gijs bij de speeltuin Kindervreugd, Speeltuin Gijs op het Anton Pieckplein en Moeder Gijs bij horecapunt de Smulpaap.

Tegelijkertijd was er aandacht voor de huisjes waar de papiervreters zich bevinden. Sommige bouwwerken moeten nog afgewerkt worden. Een Efteling-woordvoerder geeft aan dat er plannen zijn om binnenkort ook Inca Gijs bij wildwaterbaan Piraña op te knappen.



Danse Macabre

De overgebleven twee Gijzen in het park - Opa Gijs op het Herautenplein en Kapitein Gijs bij De Vliegende Hollander - hebben geen renovatie nodig. Matroos Gijs is in 2022 uit de Efteling verdwenen vanwege de sluiting van het Spookslot. Zijn lot is nog onduidelijk. Bij de nieuwe attractie Danse Macabre zal later dit jaar een andere Gijs verschijnen.