ZooParc Overloon

Lego-dieren in ZooParc Overloon: evenement uitgebreid

ZooParc Overloon breidt een evenement met Lego-dieren uit. De Brabantse dierentuin presenteerde vorig jaar Safari Bricks, met zo'n veertig dieren gemaakt van Lego-achtige bouwsteentjes. Binnenkort keert het evenement terug onder de noemer Expeditie Bricks.

Volgens parkmanager Roel Huibers was de eerste editie in 2023 een succes. "Daarom pakken we het nu nog veel groter aan." Dit keer verwelkomt het dierenpark ruim zestig levensgrote creaties, gemaakt met behulp van duizenden steentjes. Voorbeelden van nagebouwde diersoorten zijn de giraffe, de orang-oetan en de neushoorn.

Er staan bordjes bij met informatie over het aantal bouwuren, het gewicht en de hoeveelheid blokjes. Bezoekers komen ook iets te weten over de diersoorten zelf. Expeditie Bricks vindt plaats van zaterdag 23 maart tot en met zondag 9 juni.