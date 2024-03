Plopsaland De Panne

Fotograaf geeft blik achter de schermen bij bijzondere fotoshoot in Plopsaland

Een Vlaamse fotograaf laat zien hoe hij een bijzondere marketingcampagne heeft gecreëerd voor Plopsaland De Panne. Het Vlaamse pretpark huurde hem in om een reclameposter te ontwikkelen voor een nieuw evenement, het Studio 100 Festival. Kris Van de Sande bedacht een complex beeld, in samenwerking met Plopsa's marketingafdeling.

Daarop staan drie fietsen, zeventien personages, twintig figuranten, vijftig ballonnen én enkele attacties. Een pittige uitdaging, vertelt Van de Sande. Hij begon met het maken van een 3D-scan van alle personages, waarna hij een virtuele opstelling kon verwezenlijken. Uiteindelijk is elk figuur afzonderlijk gefotografeerd in de lobby van het Plopsa Theater, rekening houdend met de juiste lichtinval.

Buiten zijn het Prinsessia-kasteel, de zweefmolen Nachtwacht-Flyer en de achtbanen Anubis The Ride en The Ride to Happiness op de foto gezet. Daarvoor beklom Van de Sande de daken van de Plopsa-kantoren. De confetti en de ballonnen komen niet uit de computer: ook die zijn apart vastgelegd op de gevoelige plaat.



Matchen

"Dit zorgde ervoor dat alle reflecties en belichting overeenkwam met de rest van het beeld", aldus Van de Sande. "Het is gemakkelijk om stockfoto's te gebruiken, maar mensen zullen altijd het gevoel hebben dat er iets mis is." Hij wilde "uiterste zorg besteden" aan het matchen van alle elementen.



"Daardoor voelt dit in scène gezette beeld nog steeds aan als een samenhangend geheel." De fietswagens zijn 3D-modellen. In totaal maakte Van de Sande 1200 verschillende foto's. Het eindresultaat heeft "een extreem hoge resolutie", legt hij uit. "Het Photoshop-bestand is maar liefst 90 GB groot."