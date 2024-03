Movie Park Germany

Video: achter de schermen bij groot onderhoud in Movie Park Germany

Movie Park Germany heeft nog een heleboel werk te doen voordat de poorten weer open kunnen. In het Duitse pretpark vinden op veel plekken rigoureuze werkzaamheden plaats, blijkt uit bijzondere beelden van achter de schermen. Op Instagram laat Movie Park zien wat er allemaal gebeurt.

Zo vernieuwt men bij de waterbanen Area 51 - Top Secret en Dora's Big River Adventure de transportbanden. De constructie van de Dora-attractie wordt ook gezandstraald. Bij vliegcarrousel Avatar Air Glider staat een technische inspectie op de planning.

Even verderop zorgt Movie Park voor een nieuwe aandrijfketting bij Zuma's Zoomers. De slingerende schijf Crazy Surfer krijgt nieuwe zitkussens. SpongeBob-rollercoaster Ghost Chasers wordt voorzien van nieuwe remmen. De rail ondergaat een opfrisbeurt. Een trein van lanceerachtbaan Star Trek: Operation Enterprise ligt bijna volledig uit elkaar.



Stoelen

In één van de werkplaatsen nemen technici de stoelen van achtbaan Iron Claw onder handen. Bij houten achtbaan The Bandit keren de karretjes terug, terwijl nog gewerkt wordt aan het opknappen van de baan.



"Er is van alles te doen op de filmset!", concludeert het park over het groot onderhoud. Bij de seizoensstart op vrijdag 22 maart zullen twee attracties geen onderdeel meer zijn van het aanbod: de botsauto's Back at the Barnyard Bumpers en de watercarrousel Pier Patrol Jet-Ski.