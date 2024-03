Efteling

Efteling brengt nieuw fotoboekje uit: Moeder Geit op de kaft

In de Efteling is sinds deze week een nieuw fotoboekje verkrijgbaar. Het attractiepark brengt traditiegetrouw bijna elk jaar een nieuw boekje uit met foto's van de belangrijkste sprookjes en attracties in het park. Op de kaft van de nieuwe editie staat Moeder Geit uit het sprookje van De Wolf en de Zeven Geitjes.

Ten opzichte van het vorige boekje, uitgebracht in de zomer van 2022, is het één en ander veranderd. Oplettende Efteling-fans zullen onder andere nieuwe foto's herkennen van het Kabouterdorp, de vernieuwde scène in De Vliegende Hollander, restaurant Kashba en het exterieur van het Efteling Hotel.

Vrouw Holle is weer onderdeel van het boekje, nadat het sprookje vorige keer ontbrak. Op een zomerse foto van De Kleine Zeemeermin rust de hand van het sprookjesfiguur op een steen, terwijl die aanpassing pas recentelijk werd doorgevoerd.



Uitklappagina

Een uitklappagina bevat actuele beelden van Droomvlucht, genomen na de onderhoudsbeurt van vorig jaar. Het fotoboekje wordt voor 4 euro verkocht in verschillende Efteling-winkels. Vorig jaar is geen nieuw boekje verschenen. Wel werd per ongeluk de editie uit 2021 opnieuw gedrukt, terwijl men het boekje van 2022 wilde bijbestellen.



De kaft stond al twee keer eerder in het teken van De Wolf en de Zeven Geitjes, namelijk in 1974 en 1977. In 2023 bestond het sprookje vijftig jaar. Mogelijk had het nieuwe boekje eigenlijk een jaar eerder uitgebracht moeten worden. De achterflap bevat de tekst "Copyright 2023 Efteling".