Plopsaland De Panne

Plopsaland dit jaar in het teken van Studio 100 Festival: nieuwe shows

Studio 100 maakt weer de dienst uit in Plopsaland. Na het vertrek van de vorige Plopsa-directie bemoeit Studio 100-baas Gert Verhulst zich een stuk intensiever met het attractiepark aan de Vlaamse kust. Dat resulteert dit jaar in een nieuw entertainmentprogramma, onder de noemer Studio 100 Festival.

Vanaf zaterdag 30 maart kunnen bezoekers van Plopsaland dagelijks kijken naar een nieuwe openingsshow, parade en slotvoorstelling. Tijdens de welkomstshow krijgt één bezoeker de kans om het festival te laten ontwaken. De reguliere Plopsa Parade wordt vervangen door Studio 100 Festival On Wheels: een stoet met paradefietsen en vijftien Studio 100-personages.

Rond sluitingstijd start de Grand Finale. "Waarbij iedereen op magische wijze uitgezwaaid wordt door de verschillende Studio 100-figuren", aldus Plopsaland. Het Studio 100 Festival is een algemene term voor de reeks toevoegingen aan het entertainmentaanbod. Daarbij horen bijvoorbeeld ook de sprookjesmusical Sneeuwwitje en de Gert & James ZomerRevue in de zomermaanden.



Hoger niveau

"Het wordt een onvergetelijk jaar waarbij we de shows en ontmoetingen met de Studio 100-figuren naar een nóg hoger niveau gaan tillen", belooft parkmanager Tom Valcke. "Dit past volledig in onze filosofie waarbij we naast attractiefun ook volop willen inzetten op de beleving van ons park."



Het nieuwe concept wordt officieel gepresenteerd op zaterdagochtend 23 maart, in het bijzijn van de nieuwe Plopsa-directeur Carl Lenaerts en Studio 100-kopstukken Gert Verhulst en Hans Bourlon. Om 10.00 uur krijgen aanwezigen een voorproefje op het programma van dit jaar. Abonnees ontvangen die dag 10 procent korting in restaurants en 20 procent korting op souvenirs.