Disneyland Paris

Disneyland Paris vertoont slotshow Disney Dreams twee keer per avond

Bezoekers van Disneyland Paris kunnen de komende week twee keer per avond kijken naar de spektakelshow Disney Dreams. Normaal gesproken is de avondvoorstelling alleen te zien bij sluitingstijd van het Disneyland Park. Van zondag 3 tot en met zaterdag 9 maart komt de show ook een paar uur eerder voorbij.

Het gaat om een test. Disneyland wil ervaren hoe het is voor medewerkers en bezoekers als Disney Dreams twee keer op het programma staat. Komende zomer, wanneer de Olympische Spelen in Parijs worden gehouden, verwacht men grote drukte in de Disney-parken. Een dubbele avondshow kan zorgen voor extra capaciteit.

Toeschouwers moeten er wel rekening mee houden dat de eerste vertoning van Disney Dreams geen vuurwerk of vlammen zal bevatten. Daarvoor is het namelijk noodzakelijk dat parkdeel Fantasyland afgesloten wordt voor publiek. Ook de voorshow Disney Electrical Sky Parade - met drones - ontbreekt bij de eerste show.



Fonteinen

Om overlast te beperken, gaat het kasteel van Doornroosje wel dicht. Wie naast de videoprojecties, de fonteinen en de muziek ook het vuurwerk wil ervaren, kan kiezen voor de complete versie. Die zal zoals vanouds te zien zijn als het park sluit.