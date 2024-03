Apenheul

Kortingsactie Apenheul: jaarabonnement tijdelijk voor nog geen 30 euro

Een seizoenskaart voor Apenheul wordt tijdelijk verkocht voor nog geen 30 euro. Het Apeldoornse dierenpark geeft momenteel 24 procent korting op jaarabonnementen voor 2024. Zo'n pas kost dan geen 39,95 euro meer, maar 29,95 euro.

Voor een los entreebewijs vraagt het park dit jaar 27,50 euro aan de kassa. Een heel seizoen lang toegang is op dit moment dus slechts enkele euro's duurder dan een dagticket. "Al bij een tweede bezoek terugverdiend!", valt te lezen op de Apenheul-website.

De kortingsactie werkt met behulp van de actiecode "seizoen24" in de webshop op apenheul.nl. In principe kan de code gebruikt worden tot en met zondag 12 mei. Apenheul waarschuwt wel dat de actie actief is "zo lang de voorraad strekt". "Er geldt een beperkt aantal seizoenskaarten voor deze actie."



Gratis

Abonnementen voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar zijn nog goedkoper. Daarvoor moet tijdens de actie 26,95 euro afgerekend worden in plaats van 35,95 euro. Jongere kinderen mogen gratis mee naar binnen.



Abonnementhouders ontvangen ook 10 procent korting in de souvenirwinkel, 10 procent korting bij de meeste horecagelegenheden, 50 procent korting op Apenheul-activiteiten en korting op andere dagjes uit. Bovendien mogen ze bij de ingang gebruikmaken van een speciale rij voor seizoenskaarthouders.



Zilverrug

Het aankomende seizoen duurt van vrijdag 22 maart tot en met zondag 10 november. De belangrijkste nieuwigheid in 2024 is de komst van een nieuwe gorillaman met de naam Banjoko. "Volg het hele seizoen met eigen ogen hoe deze zilverrug zich ontwikkelt als leider van zijn gorillagroep", aldus Apenheul.