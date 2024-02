Plopsaland De Panne

Gert Verhulst treedt komende zomer weer op in Plopsaland: ZomerRevue in juli en augustus

Zanger, presentator en Studio 100-baas Gert Verhulst staat komende zomer na enkele jaren afwezigheid weer op het podium in Plopsaland. Verhulst verzorgde jarenlang zomershows in het Vlaamse attractiepark, samen met de pratende hond Samson. In 2019 vond het laatste optreden plaats.

Sindsdien neemt zijn dochter Marie de voorstellingen met Samson voor haar rekening. Komende zomer keert Gert Verhulst terug naar het Plopsa Theater voor een heel andere productie: de ZomerRevue. Hij krijgt gezelschap van James Cooke, Karen Damen en Ruth Beeckmans.

Ook de XL-band van Studio 100 is van de partij. De makers beloven "een wervelende, glamoureuze show met livemuziek, hilarische sketches en een groots ensemble". Het wordt een revue "in een modern jasje". "Een avond topentertainment aan de kust", staat in een persbericht.



Champagnebar

Tickets kosten - afhankelijk van de zitplaatsen - 65 euro, 49 euro of 39 euro per persoon. Ze zijn vanaf vandaag online verkrijgbaar. Het is ook mogelijk om een arrangement te boeken in combinatie met een diner en een champagnebar. De duurste entreebewijzen gaan voor 134 euro over de toonbank.



Op dit moment staan drie voorstellingen op de kalender, namelijk op zondag 21 juli, op zaterdag 3 augustus en op zondag 4 augustus. Mogelijk worden er later nog shows toegevoegd. Ruth Beeckmans en Karen Damen zijn 's zomers toch al aanwezig in Plopsaland: zij spelen in de Studio 100-musical Sneeuwwitje.