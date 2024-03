Drouwenerzand Attractiepark

Attractiepark Drouwenerzand biedt souvenirs nu ook online aan

Enkele souvenirs uit het Drentse pretpark Drouwenerzand zijn vanaf vandaag ook online verkrijgbaar. Daarvoor is het park een samenwerking aangegaan met Pretparkwinkel.nl. Via de externe webshop wordt onder meer een nieuwe Drouwenerzand-pin verkocht, voor 4 euro per stuk.

Op de pin staat het logo van het park. Daarnaast verkoopt men een 6,5 centimeter hoog figuurtje van mascotte Danny de Den, voor 2,99 euro. Andere items in de webwinkel zijn een vogelhuisje, een kleurboek en een zonnebril in de stijl van Drouwenerzand. De eerste klanten ontvangen een gratis Drouwenerzand-pen bij hun bestelling.

Eerder ging Pretparkwinkel.nl al in zee met attractiebouwer KMG, kermisexploitant Niek Moonen en parken als Apenheul, de Waarbeek en Avonturenpark Hellendoorn. Ook Looopings maakt van het platform gebruik voor het ontwikkelen en verzenden van merchandise.