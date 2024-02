Disneyland Paris

Disneyland Paris introduceert vip-plaatsen voor vuurwerk en parade: 19 euro per persoon

Bezoekers van Disneyland Paris krijgen binnenkort de kans om te betalen voor een vip-plek bij het vuurwerk en de parade. Voor 19 euro per persoon mogen ze parade Disney Stars on Parade of avondspektakel Disney Dreams bekijken vanuit een speciaal vip-vak.

Eerder introduceerde Disneyland al betaalde zitplekken bij verschillende theatershows. Voor 15 euro krijgen bezoekers gegarandeerd toegang tot The Lion King: Rhythms of the Pride Lands, Mickey and the Magician of Together: A Pixar Musical Adventure. Een vergelijkbaar concept komt er nu ook voor het avondspektakel en de parade.

"De gereserveerde plek zorgt ervoor dat gasten een adembenemend zicht hebben op onze populairste openluchtshows", laat Disneyland weten. De service kan vanaf komend voorjaar geboekt worden via de officiële Disneyland Paris-app. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. "Het is opnieuw een kans voor gasten om hun resortervaring verder te personaliseren."



Premier Access

Disneyland probeert het publiek tegenwoordig op alle mogelijke manieren te verleiden om meer geld uit te geven. Enkele jaren geleden werd het gratis FastPass-systeem al vervangen door de betaalde variant Disney Premier Access. Anno 2024 kost het tot 18 euro per persoon om bij één attractie de rij over te slaan.