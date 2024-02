Tierpark Berlin

Man dreigt met neerschieten ijsbeer in dierentuin: promotiestunt voor documentaire

In Duitsland is deze week commotie ontstaan naar aanleiding van een verontrustende video over het neerschieten van een ijsbeer. Het filmpje, verspreid via Telegram, toont een man bij de ingang van dierentuin Tierpark Berlin. Daar dreigt hij met het vermoorden van een ijsbeer. In werkelijkheid gaat het om een promotiestunt.

"Ik zal de eerste zijn die in Europa een ijsbeer neerschiet", zegt de vermomde man met een vervormde stem. "Met dit schatje", vult hij aan, terwijl hij een koffer met een pijl en boog laat zien. Na het verschijnen van de beelden maakte Tierpark Berlin bekend dat presentaties bij de ijsberen tot nader order geannuleerd zouden worden. Ook sloot men het gebied rond het verblijf tijdelijk af met dranghekken.

De politie nam de dreiging in eerste instantie zeer serieus. Gisteren werd duidelijk wat er eigenlijk schuilgaat achter de raadselachtige video. De vermomde man blijkt de Duits-Iraanse presentator en journalist Michel Abdollahi te zijn. Hij wil aandacht vragen voor een documentaire over de jacht op ijsberen, die komend weekend in de bioscoop draait. De Duitse dierentuin zat in het complot.



Actie ondernemen

"Uitzonderlijke situaties vragen om uitzonderlijke maatregelen!", laat het park weten op social media. "Wordt ijsbeer Hertha bedreigd door een jager? Nee! Was Hertha in gevaar? Nee! Zijn de ijsberen op onze planeet in gevaar? Ja! We moeten actie ondernemen om deze fascinerende soort te kunnen redden."



In de documentaire brengt Abdollahi een bezoek aan Canada, waar hij ontdekt dat rijke avonturiers probleemloos een vergunning krijgen om ijsberen neer te schieten. De film is ook gratis te bekijken via het YouTube-kanaal Truth Unscripted, opgeknipt in verschillende afleveringen.