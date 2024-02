Europa-Park Erlebnis-Resort

Zwembadbezoeker Europa-Park aangehouden vanwege foto in kleedhokje

De politie heeft afgelopen weekend een bezoeker van Europa-Parks waterwereld Rulantica aangehouden. De 24-jarige man zou zondagavond rond 18.00 uur een foto hebben gemaakt van een naakte Zwitserse vrouw in een kleedhokje.

Daarbij werd hij betrapt. Beveiligers schakelden de politie in. Agenten doen onderzoek naar aanleiding van een mogelijk zedendelict in het waterpark, meldt de recherche in een persbericht.

De man wordt verdacht van de schennis van de eerbaarheid. Rulantica was zondag geopend tot 22.00 uur. Het complex, geopend in 2019, kent geen gescheiden omkleedafdelingen voor mannen of vrouwen.