Man opgepakt bij missverkiezing Plopsaland was ontoerekeningsvatbaar: psychische problemen

De 47-jarige man die vorig jaar met wapens werd opgepakt bij Plopsaland De Panne was ontoerekeningsvatbaar. Peter C. uit Lommel wilde in februari 2023 een bezoek brengen aan de missverkiezing in het Vlaamse attractiepark. Hij had vuurwapens, munitie, een kogelwerend vest en chemisch gas bij zich.

Uit onderzoek door een gerechtspsychiater is gebleken dat de man psychische problemen heeft. Tijdens het voorval leed hij volgens de rechtbank aan een ernstige geestesstoornis. C. werd aanvankelijk verdacht van poging tot terroristische moord. Dat is uiteindelijk bijgesteld tot poging tot doodslag.

De man dacht onder meer dat Iran het eten en drinken op het evenement in het Plopsa Theater wilde vergiftigen. Naar eigen zeggen probeerde hij mensenlevens te redden. Ook beweerde hij banden hebben met de Turkse ambassade.



Parkeerterrein

Het Openbaar Ministerie is er echter van overtuigd dat hij wel degelijk van plan was om zelf een aanslag te plegen. De politie kon hem na een klopjacht aanhouden op het parkeerterrein van Plopsaland. Op basis van het psychiatrische verslag is besloten om de man te interneren.



Hij hoeft niet naar een gesloten instelling, maar moet zich wel psychiatrisch laten begeleiden. Er komt om die reden geen openbaar proces. Internering in België is vergelijkbaar met tbs in Nederland. De advocaat van C. is het er niet mee eens, omdat er volgens hem geen misdrijf is gepleegd. Daarom wordt hoger beroep overwogen.