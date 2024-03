Plopsaland De Panne

Video: Nederlandse youtubers doen spelletje in gesloten Plopsaland

Vier Nederlandse influencers hebben Plopsaland De Panne onlangs voor zichzelf gekregen. In een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Stefan de Vries is te zien hoe hij 's avonds verstoppertje speelt in het Vlaamse attractiepark, samen met Amber Delil, Vincent Visser en Mikki van Wijk.

De Vries zegt veertig glowsticks verstopt te hebben in het park. Hij belooft 20 euro voor elk stokje dat de drie vinden, voordat hij hen te pakken krijgt. In totaal is op die manier 800 euro te verdienen. Er zit nog wel een addertje onder het gras: een dag later moeten de deelnemers hém vinden. Als dat niet lukt, zijn ze het geld kwijt.

Delil, Visser en Van Wijk dragen een eenhoornpak. De Vries gaat verkleed als koe. "Dit park is echt fokking groot", concludeert hij al snel. Op dag twee kiest de youtuber de twee verdiepingen tellende Carrousel in het Samson-themagebied als de ultieme verstopplek, in de hoop niet gevonden te worden.



Bankzitters

De opnames vonden plaats tijdens het kerstseizoen. Het was de bedoeling om de verlichting in het park uit te zetten, maar dat gebeurde niet. Plopsaland blijkt een populaire locatie voor Nederlandse influencers die graag verstoppertje spelen: afgelopen zomer deden de leden van YouTube-kanaal Bankzitters hetzelfde.