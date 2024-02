Walibi Holland

Walibi Holland de mist in met kortingsactie: e-mail vol met fouten

Walibi Holland presenteert een kortingsactie naar aanleiding van schrikkeldag 29 februari: het is vandaag mogelijk om een ticket aan te schaffen voor 29 euro. Veel abonnees van de digitale Walibi-nieuwsbrief hebben echter verkeerde informatie ontvangen. Door een blunder werd in de e-mail een heel andere actie genoemd.

"Valentijnsactie: voor jou en je valentijn!", valt te lezen in de promotietekst. "Koop nu een ticket en krijg je tweede ticket ter waarde van 43,50 euro gratis!" Valentijnsdag stond twee weken geleden op de kalender. Kennelijk was iemand vergeten om de tekst aan te passen.

Ook de voorwaarden kloppen niet: Walibi geeft vandaag 14,50 euro korting op een regulier ticket van 43,50 euro. Er is dus geen sprake van een tweede kaartje gratis, zoals in de mail staat. De kleine lettertjes bevatten eveneens een fout. Men waarschuwt dat er mogelijk "geen beschikbare dagen meer zijn als je het valentijnsticket niet tijdig op datum zet".



Niet de bedoeling

Een woordvoerder van Walibi geeft aan dat de foutieve info is verstuurd aan "enkele ontvangers". De meeste fouten zijn alleen zichtbaar bij de mobiele weergave van de mail, geeft de voorlichter aan. "Uiteraard is dat niet de bedoeling en had het er niet moeten staan."



De kortingskaartjes van 29 euro per stuk kunnen gebruikt worden van 30 maart tot en met 30 juni 2024. Voor die periode zijn online momenteel tickets op datum verkrijgbaar voor 34,50 euro. Eigenlijk bedraagt de daadwerkelijke korting vandaag dus maar 5,50 euro.



Enorme drukte

Vorig jaar liep een kortingsactie van Walibi Holland ook al mis. Toen beloofde het park tickets voor 14 euro per stuk. Door de enorme drukte was de ticketshop niet bereikbaar. De actie werd een week later overgedaan, maar ook toen werkte de website niet naar wens. Hoewel de actie twee uur zou duren, trok Walibi al na een uur de stekker eruit.