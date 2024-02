Efteling

Deelnemers gezocht voor Te Land, Ter Zee En In De Lucht in de Efteling: opnames in mei

De opnames voor een nieuw seizoen van het beroemde tv-programma Te Land, Ter Zee En In De Lucht vinden in mei plaats in de Efteling. Wie mee wil doen, kan zich nu aanmelden. Daarvoor is een speciaal formulier te vinden op de website van RTL. Er komen vier afleveringen met elk een eigen onderdeel.

Deelnemers van Snel Naar De Bel rijden vanaf een schans naar beneden. Er moet op tijd geremd worden, zodat iemand met behulp van een verlengstuk naar de bel kan springen. Met Je As Over De Plas staat in het teken van een zeer smalle baan, waar voertuigen met minimaal vier wielen overheen moeten rijden. Links en rechts hangt een kandidaat die het karretje in evenwicht houdt.

Bij Tobbedansen is het doel om via een gladde glijhelling over het water te scheren en de bel te halen. Een kleiner vaartuig wordt gelanceerd zodra het glijtuig het water raakt. Tot slot is er Duw 'm D'r Af, waarbij voertuigen worden aangedreven met behulp van rollen in plaats van een ketting.



Scherpe bocht

Via een schans bereiken kandidaten de baan, die voorzien is van een zeer scherpe bocht. Ze eindigen in het water, waar ze zelfstandig naar de finishbel moeten varen. De vier opnamedagen staan op de kalender van vrijdag 24 tot en met vrijdag 31 mei.



Bij het aanmelden moeten geïnteresseerden aan producent EndemolShine vertellen wat voor werk ze hebben, wat hun hobby's zijn, of ze lid zijn van een vereniging en waarom ze willen meedoen. Ook willen de programmamakers vooraf weten of iemand gaat voor de snelste tijd of de originaliteitsprijs. De minimale leeftijd is 18 jaar.



Ruben Nicolai

Van Te Land, Ter Zee En In De Lucht worden al sinds 2010 geen nieuwe afleveringen meer gemaakt. RTL heeft onlangs besloten om het concept nieuw leven in te blazen met presentator Ruben Nicolai. In de jaren tachtig en negentig was de tv-show al regelmatig te gast in het Kaatsheuvelse sprookjespark, toen onder de vlag van publieke omroep TROS. De Efteling heeft er zelf nog niets over gecommuniceerd.