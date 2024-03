Disneyland Paris

Eerste Frozen-huisjes verschijnen in nieuwe themawereld Disneyland Paris

Het nieuwe Frozen-themagebied van Disneyland Paris krijgt langzaam maar zeker een Scandinavisch sfeertje. De afgelopen jaren werd het bouwterrein in het Walt Disney Studios Park gedomineerd door staal en beton. Inmiddels zijn de eerste themahuisjes zichtbaar.

Zo zien we het kleurrijke bouwwerk dat uiteindelijk de uitgang van de Frozen-bootjesdarkride zal vormen, via een souvenirwinkel. Rechts daarnaast bevindt zich straks het kasteel van het koninkrijk Arendelle, aan het water. Links naast de uitgang werd een gigantische steigerconstructie opgetuigd voor een grote klokkentoren: de entree van de attractie.

Op LinkedIn publiceerde een bouwbedrijf onlangs foto's van de werkzaamheden ín de toekomstige darkride. Daarop is de vaargeul al te herkennen. Een enorme rotswand zal het attractiegebouw uiteindelijk aan het oog onttrekken. Disneyland Paris heeft nog niet bekendgemaakt wanneer bezoekers een kijkje kunnen nemen in de Frozen-wereld.



Hong Kong

De indeling van de Frozen-uitbreiding kent geen geheimen meer: in Hong Kong Disneyland opende eind vorig jaar al een vergelijkbaar themadeel, met grotendeels dezelfde opzet. Voor beide bouwprojecten is de Nederlandse Disney-ontwerper Michel den Dulk verantwoordelijk.