Efteling

Video: kabouters verwelkomen gasten van Efteling Hotel

Bezoekers van het Efteling Hotel komen sinds kort nieuwe sprookjesfiguren tegen. Bij de ingang van hotelrestaurant De Hoffelijke Heraut zijn enkele kabouters neergezet. Eén van de drie poppen bevat ook een beweging.

Het gaat om figuren gebaseerd op de dwergen en kabouters uit het Sprookjesbos. De linker dwerg heeft een kaars in zijn hand. In het midden staat een kabouter met een opengeslagen sprookjesboek. Een derde mannetje, dat met zijn hoofd heen en weer beweegt, draagt een lantaarn.

De Hoffelijke Heraut heeft verder geen link met kabouters: de poppen staan er puur voor de sfeer. Even verderop is een heraut te vinden, bekend van het Herautenplein. In plaats van een trompet draagt hij een dienblad vol betoverde appels.