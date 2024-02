Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Video: grote schoonmaak voor zweefmolen Attractiepark Slagharen

Eén van de meest iconische attracties in Slagharen ondergaat een grondige schoonmaakbeurt. Het Overijsselse pretpark is bezig met het reinigen van de zweefmolen Apollo. Dat gebeurt met behulp van een hoogwerker en een hogedrukspuit.

Slagharen deelt bijzondere dronebeelden van de klus van op social media. Die laten zien dat ongeveer een kwart van de panelen op de 24 meter hoge molen al schoon is. Het park gaat over iets meer dan vier weken weer open: op zaterdag 30 maart.

De Apollo werd in de jaren zeventig ontwikkeld als een attractie met vliegende schotels, toen onder de noemer Apollo 14. Later is de constructie omgebouwd tot een zweefmolen. In 2014 daalde de capaciteit door de helft van de stoelen te verwijderen. Sindsdien kunnen per rit dertig personen mee.