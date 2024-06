Beekse Bergen

Derde editie van bierfestival Beekse Bergen: 80 procent tickets verkocht

De derde editie van bierfestival Brew@theZoo in Safaripark Beekse Bergen is al voor een groot deel uitverkocht. Het tweedaagse evenement vindt dit jaar plaats op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni. Bezoekers kunnen 's avonds ruim tweehonderd verschillende biertjes proeven in het Brabantse dierenpark.

Ze ontvangen zeven consumptiemunten voor hapjes en drankjes, een proefglas en een goodiebag. Op dit moment is circa 80 procent van de beschikbare tickets verkocht, meldt een woordvoerster van Beekse Bergen aan Looopings. Toegangskaarten kosten 42,50 euro voor vrijdag, 47,50 euro voor zaterdag en 85 euro voor beide dagen.

Van elk entreebewijs gaat 1 euro naar het goede doel Save the Elephants. De beschikbare bieren zijn afkomstig van meer dan vijftig brouwerijen. Verder wordt gezorgd voor entertainment, waaronder livemuziek. De wandel-, bus- en bootsafari zijn toegankelijk. Parkeren is gratis. De minimumleeftijd is 18 jaar.



Pendeldienst

Brew@theZoo duurt van 17.30 tot 22.30 uur. De organisatie spreekt over "één van de grootste speciaal bierfestivals van Nederland". Vorig jaar kwamen er achtduizend bezoekers. Beekse Bergen werkt samen met de firma Royal Swinkels. Men zorgt voor een betaalde pendeldienst van en naar treinstation Tilburg, van 17.15 tot 18.15 uur en van 22.15 tot 23.15 uur.