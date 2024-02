Walibi Belgium

Video laat zien: hoe werken geestverschijningen in pretparkattracties?

Een nieuwe minidocumentaire zoomt in op een bijzonder effect in de pretparkwereld: de Pepper's ghost. Met behulp van een Pepper's ghost is het mogelijk om bezoekers in attracties en shows te confronteren met geestverschijningen. YouTube-kanaal Theme Park Science laat aan de hand van een attractie in Walibi Belgium zien hoe de illusie precies functioneert.

Een Pepper's ghost - vernoemd naar de Londense hoogleraar John Henry Pepper - werkt met behulp van een spiegeleffect. Bezoekers kijken naar een reflectie van een verlicht object op een glazen plaat. In sommige gevallen wordt het glas zo gepositioneerd dat het verlichte object als het ware kan transformeren, door te spelen met het licht.

Bekende voorbeelden zijn te vinden bij Phantom Manor en The Twilight Zone Tower of Terror in Disneyland Paris, maar ook bij Droomvlucht, Fata Morgana en verschillende sprookjes in de Efteling. Verder stond het verdwenen Spookslot bekend om meerdere Pepper's ghosts, waaronder de iconische viool in de catacomben van het kerkhof.



Skelet

De videomakers kregen de kans om achter de schermen te kijken bij Walibi's darkride Challenge of Tutankhamon uit 2003. Daar verandert een archeologe in een skelet met behulp van een Pepper's ghost. Presentator Danny van der Weel spreekt daarnaast met pretparkkenner en darkrideliefhebber Erwin Taets. Verder komt illusionist Hans Klok aan het woord. Hij duikt in de historie van de Pepper's ghost.