Efteling

Efteling onthult per ongeluk nieuwe bewoners bij Doornroosje in het Sprookjesbos

De Efteling verwelkomt binnenkort enkele nieuwe bewoners in het Sprookjesbos. Tijdens een grote onderhoudsbeurt van het kasteel van Doornroosje worden ook nieuwe figuren geïntroduceerd. Dankzij een foutje weten we vanaf vandaag hoe die personages eruit komen te zien.

Het gaat om een uil met een sleutel bovenop een steen en een nieuwe slapende wachter, ontworpen door Sander de Bruijn. Men heeft tweedimensionale platen laten maken met tekeningen van de figuren erop, om de juiste positie te kunnen bepalen. Ze worden uiteindelijk vervangen door de daadwerkelijke poppen.

Het uiterlijk had later onthuld moeten worden. Bouwvakkers hebben de platen echter laten slingeren, zodat oplettende voorbijgangers een glimp kunnen opvangen van de ontwerpen. Bij Doornroosje is al sinds de jaren vijftig een eerste slapende wachter te vinden, met speer en schild. Zijn toekomstige collega draagt een hoorn.



Wandelpad

De Efteling beloofde eerder dat een nieuwe bewoner zichtbaar zal zijn vanaf een pas aangelegd wandelpad aan de linkerzijde van het kasteel. Die weg loopt vanaf de hoofdingang van het Sprookjesbos richting het Kabouterdorp. Het renovatieproject moet eind maart afgerond zijn, een maand later dan aanvankelijk gepland.