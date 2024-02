Efteling

Volk van Laaf in de Efteling onaangekondigd gesloten

Efteling-bezoekers kunnen momenteel niet op bezoek bij het Volk van Laaf. Het bekende Lavenlaar is vandaag en morgen onaangekondigd niet toegankelijk. Er vinden werkzaamheden plaats bij de Monorail in het Laven-gebied. Daardoor moet de hele omgeving afgesloten worden voor publiek.

Op de openbare onderhoudskalender werd de afgelopen weken alleen aangegeven dat de Monorail van dinsdag 27 tot en met donderdag 29 februari dicht is. De rest van het Volk van Laaf zou wel gewoon geopend zijn. Dat pakt in de praktijk toch anders uit. Een miscommunicatie, geeft een woordvoerder aan.

Naar verwachting is het onderhoud aan de Monorail vrijdag afgerond. Dan gaat de rest van het Lavenlaar ook weer open. Werkzaamheden aan de huisjes in het dorpje gaan de komende periode wel gewoon door. In de eerste helft van 2024 worden het Lurk en Limoenhuys, het Glijhuys, het Lachhuys, Lot's Kraamhuys en de waterpomp gefaseerd opgeknapt.



Stoomtrein

Wie vandaag in de Efteling is, moet naast het Lavenlaar ook wildwaterbaan Piraña, waterachtbaan De Vliegende Hollander, speeltuin Kleuterhof, houten achtbaan Joris en de Draak, de Stoomtrein, stuntshow Raveleijn en het sprookje van Doornroosje missen. De entreeprijs blijft gelijk: 51 euro voor een flexibel ticket, 44 euro voor een ticket op datum.