Efteling: Danse Macabre

Steigers weggehaald bij Efteling-attractie Danse Macabre: vervallen abdij komt tevoorschijn

Bij de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre zijn de afgelopen weken de steigers afgebroken. Daardoor werd voor het eerst het volledige attractiegebouw zichtbaar: een 20 meter hoge vervallen abdij, opgebouwd uit verschillende niveaus. Men wekt de indruk dat het bouwwerk er al eeuwen staat, met behulp van afgebroken steunbalken, kapotte torens en heel veel groene aanslag.

Vaak worden overdekte attracties opgebouwd uit een loods met een gevel ervoor. Omdat Danse Macabre midden in het park staat, koos de Efteling ervoor om de tienhoekige abdij 360 graden rondom te decoreren. De detaillering verschilt wel per zijde. Zo is de achterkant - bij 4D-bioscoop Fabula - relatief simpel afgewerkt, met veel bakstenen en grof pleisterwerk.

Bezoekers zullen dat gedeelte het minst vaak zien. Bovendien komen er bomen voor te staan. Onlangs verscheen er een grote groene poort, pal naast de ingang van Fabula. De voorkant werd intensiever aangekleed, met meer griezelige details. In de toekomstige wachtrij is een nieuwe houten dakconstructie verschenen, direct achter de ingang. Daar kunnen bezoekers straks overdekt wachten.



Souvenirwinkel

Nog niet het volledige exterieur is gereed. De toegangspoort tot souvenirwinkel Dr. Charlatans Kwalycke Zaken, tevens de uitgang van de attractie, mist nog onderdelen. Aan de achterzijde wordt gewerkt aan een uitstulping met een grote opening. De houten dakspanten zullen uiteindelijk een verweerd uiterlijk krijgen. Danse Macabre opent in het najaar.