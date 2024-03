Apenheul

Rechter geeft Apenheul gelijk in conflict over parkeerplaatsen

Dierenpark Apenheul heeft een rechtszaak gewonnen van de gemeente Apeldoorn. Beide partijen hadden een conflict over parkeerplaatsen. Op drukke dagen zijn er niet voldoende plekken beschikbaar op het reguliere parkeerterrein, dat eigendom is van de gemeente. Apenheul betoogde dat de gemeente verantwoordelijk is voor een oplossing.

Dat is namelijk in 2019 vastgelegd in een overeenkomst, die vijftig jaar geldt. De gemeente beweerde dat alleen sprake was van een "inspanningsverbintenis". Het dierenpark zou dan zelf moeten opdraaien voor het zoeken, realiseren en organiseren van extra parkeerplekken.

En als alle parkeerplaatsen vol waren, zouden de poorten simpelweg moeten sluiten. De rechter geeft Apenheul gelijk. Dat betekent dat de gemeente Apeldoorn voor een structurele oplossing moet zorgen, waarbij extra kosten voor rekening van de overheid komen.



Beperkingen

Daarnaast gaan alle opgelegde beperkingen van tafel. De gemeente eiste bijvoorbeeld dat een overloopparkeerplaats op maximaal 25 piekdagen per jaar gebruikt werd. Dergelijke voorwaarden mag de gemeente helemaal niet stellen, oordeelt de rechter.