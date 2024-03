Leveranciers

Italiaanse attractiebouwer ontwikkelt nieuw soort kermisattractie

Een attractiebouwer uit Italië levert binnenkort een nieuw attractietype af. Fabrikant Technical Park presenteerde onlangs een concept voor de thrillride Phoenix, bestaand uit een arm met een dubbele gondel aan één van de uiteindes. Passagiers draaien, kantelen en slingeren tot een maximale hoogte van 24 meter.

Daarbij gaan ze meermaals over de kop. Het concept wordt jet fighter 20 genoemd, een variant op de bestaande loop fighter van Technical Park. Het getal verwijst naar het aantal zitplaatsen: per rit kunnen twintig personen mee.

"We zijn trots om aan te kunnen kondigen dat we een nieuw transportabel model hebben onthuld", meldt het bedrijf op social media. "Niet zomaar een concept, maar een bestaand project waarvan de eerste bestelling al gefabriceerd wordt."



Concurrent

Technical Park is een belangrijke leverancier van Europese kermisattracties. De Nederlandse concurrent Mondial Rides presenteerde in 2022 nog een attractietype dat vergelijkbaar is met de jet fighter 20. Dat concept heet avalanche. Een eerste exemplaar opende vorig jaar in een Canadees pretpark.