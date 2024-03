Camel Creek Family Adventure Park

Pretpark in Engeland lijkt faillissement te overleven: heropening komt dichterbij

Een attractiepark in Engeland dat ten dode opgeschreven leek, gaat deze maand weer open. Afgelopen zomer werd Camel Creek Family Theme Park in de regio Cornwall failliet verklaard. 's Winters bleven de poorten gesloten "om het park te upgraden". Er is een hoop werk verzet, meldt het management op social media.

Naast veel opknapbeurten worden enkele nieuwigheden geïntroduceerd, waaronder speelgebied Merlin's Magical Playground. Ook nieuw zijn The Hidden Garden Cafe en Shipwreck Shores Adventure Golf. De toevoegingen staan in het teken van "de beroemde mythes en legendes van Cornwall".

"Ons team heeft onvermoeibaar gewerkt om onze heropeningsdatum van 23 maart te halen!", laat Camel Creek weten. "Tijdens de paasvakantie kun je de enorme renovaties zien die in het park hebben plaatsgevonden, waaronder onze vernieuwde binnenspeeltuin." De naam van de bestemming is lichtelijk gewijzigd: voortaan heet het park Camel Creek Family Adventure Park.