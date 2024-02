Efteling

Efteling mag overblijfselen uit Tweede Wereldoorlog verwijderen

De gemeente Loon op Zand vindt het prima als de Efteling restanten uit de Tweede Wereldoorlog verwijdert. Bij archeologisch onderzoek aan de rand van het attractiepark werd afgelopen najaar een onderdeel van een Duits munitiedepot blootgelegd. Historici pleitten ervoor om de vondst te bewaren.

De Efteling zag dat niet zitten. Inmiddels heeft de gemeente experts naar de resten laten kijken. Het gaat om de kelder onder de keuken van de toenmalige depotkantine. Van een grote archeologische waarde is geen sprake, concludeerden de deskundigen.

Een Efteling-woordvoerder bevestigt tegenover Looopings dat de kelder weg mag. Wanneer dat gaat gebeuren, weet hij nog niet. "Daar is nog geen besluit over genomen, maar we hebben de benodigde toestemming", laat de voorlichter aan Looopings weten. De gemeente bekijkt nog of er in de buurt een informatiebord kan komen.