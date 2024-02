Nieuws

Willy Wonka-beleving blijkt gigantische flop: woedende ouders eisen geld terug

Wat een prachtige themabeleving had moeten worden, is uitgelopen op een triest tafereel met woedende klanten. In de Schotse stad Glasgow opende afgelopen weekend de attractie Willy's Chocolate Experience, geïnspireerd op Willy Wonka en Charlie and the Chocolate Factory. De initiatiefnemers beloofden een magische wereld vol fantasierijke decors en speciale effecten.

In plaats daarvan troffen bezoekers zaterdag een lege hal aan met een paar posters, doeken, tafels, willekeurige objecten en een springkussen. Kinderen ontvingen enkele snoepjes. De sneue bedoening zorgde voor heel wat boze ouders, die per ticket tientallen euro's hadden betaald. Ze eisten ter plekke hun geld terug. Uiteindelijk ontstonden er opstootjes en moest de politie ingeschakeld worden om de woedende menigte tot bedaren te brengen.

Willy's Chocolate Experience was eigenlijk aangekondigd als Willy Wonka's Chocolate Factory Experience, maar vanwege problemen met auteursrechten werd de naam later gewijzigd. De website en Facebook-pagina van de pop-upattractie stonden vol met uitbundige en fantasierijke ontwerpen, gegenereerd door artificial intelligence. Ook voor de marketingteksten was AI gebruikt.



Optische illusies

"Een chocolade-ervaring zoals je die nog nooit hebt meegemaakt", viel er te lezen. Bezoekers konden zich verheugen op de Enchanted Garden met magische snoepjes, het Imagination Lab met "ongelofelijke projecties en optische illusies" en de Twilight Tunnel. "Op deze fantasierijke reis zal de grens tussen realiteit en fantasie harmonieus samenvloeien, wat resulteert in wonderbaarlijke ontmoetingen en een betoverend avontuur."



In werkelijkheid stelde de ervaring nauwelijks iets voor, blijkt uit troosteloze foto's. Er kwamen zo veel klachten dat de organisatie besloot om de deuren halverwege de dag te sluiten. Dat werd gecommuniceerd via een kartonnen bord bij de ingang. Gezinnen die later arriveerden, stonden vervolgens voor een dichte deur.



Bedrijf

Willy's Chocolate Experience werd georganiseerd door House of Illuminati, het bedrijf van Billy Coull. Hij blijkt een groot liefhebber te zijn van artificial intelligence. Naast het door AI gegenereerde werk voor de chocolade-attractie bracht hij ook al meerdere boeken uit met behulp van AI-tools. Coull heeft zijn excuses aangeboden voor de flater. Hij beweert dat iedereen het betaalde entreegeld terugkrijgt.



"Helaas zijn we op het laatste moment op veel vlakken in de steek gelaten", schrijft Coull in een verklaring op Facebook. "We hebben toch doorgezet maar nu realiseren we dat we beter hadden kunnen stoppen. We hadden een geweldig evenement voor ogen en het ging niet zoals gepland. Dat spijt ons, we zijn er kapot van en we begrijpen de boosheid en frustratie."



Lastigvallen

In een tweede bericht vraagt hij ontevreden klanten om te stoppen met het lastigvallen van zijn familie. Ook belooft Coull dat zijn firma in de nabije toekomst geen evenementen meer zal organiseren. Teleurgestelde bezoekers hebben zich verenigd in een Facebook-groep. Daar klagen veel mensen dat ze nog wachten op hun terugbetaling.



