Oeps: gratis bier in dierentuin Artis door foutje

Dierentuin Artis in Amsterdam heeft per ongeluk gratis bier geschonken aan bezoekers. Door een foutje kon iedereen kosteloos biertjes bestellen in het park. Na vragen van Looopings heeft Artis het probleem verholpen.

De gratis biertjes waren de afgelopen tijd te verkrijgen in Artis-restaurant De Waterkant, gelegen achter de verblijven voor leeuwen en giraffen. Wie gebruikmaakte van een bestelzuil, kon bier van Brouwerij 't IJ aanvinken voor 0 euro per flesje.

Het ging om de biersmaak IJwit, een Amsterdams witbiertje met een alcoholpercentage van 6,5 procent. Na het bestellen kon men het gratis bier probleemloos ophalen bij de balie, zonder ervoor te betalen. "Dat was niet de bedoeling", reageert een woordvoerster.



Scherp

"We hebben het euvel inmiddels verholpen bij de bestelzuil", vult de voorlichtster aan. Ze prijst de alerte bezoeker die het foutje op het spoor kwam. "Ondanks de biertjes was diegene toch heel scherp."