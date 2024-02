Miniatur Wunderland Hamburg

Bioscoopfilm volgt makers van gigantische Duitse miniatuurwereld

Een nieuwe bioscoopfilm duikt in het succes van Miniatur Wunderland Hamburg. Twee Duitse tweelingbroers begonnen in 2000 met het bouwen van een overdekte miniatuurwereld, die inmiddels is uitgegroeid tot de grootste modelspoorbaan ter wereld. Documentairemakers laten zien hoe de jeugddroom van beide heren werkelijkheid werd.

De trekpleister - jaarlijks goed anderhalf miljoen bezoekers - wordt gerund door Frederik en Gerrit Braun. Ze zijn al sinds hun jeugd onafscheidelijk. In het verleden beheerden de broers een discotheek en een dancelabel. 24 jaar geleden strotten ze zich volledig op modelbouw. Anno 2024 heeft Miniatur Wunderland een oppervlakte van 1600 vierkante meter.

De 89 minuten durende film, die vanaf donderdag 7 maart in Duitse bioscopen draait, heet Wunderland - Vom Kindheitstraum zum Welterfolg. Kijkers wandelen als het ware door de attractie heen, samen met geanimeerde miniatuurversies van de gebroeders Braun. Zij laten opvallende details en technieken zien en ze hebben spontane ontmoetingen met de piepkleine inwoners. Wunderland telt er ruim 289.000.



Regie

De regie is in handen van Sabine Howe. Voor het verhaal wordt geput uit de in 2017 verschenen biografie Kleine Welt, Großer Traum. De première vond in oktober vorig jaar plaats tijdens Filmfest Hamburg.



Miniatur Wunderland blijft groeien. Op dit moment kunnen bezoekers elf themawerelden ontdekken, van Oostenrijk tot Rio de Janeiro en van Venetië tot een megakermis. Komend voorjaar worden Monaco en de Provence toegevoegd. Daarna is het de bedoeling om Patagonië en Chili in het klein te realiseren. Ook Hongkong, Singapore, Groot-Brittannië, de Benelux en Parijs staan op de lange verlanglijst van de modelbouwers.