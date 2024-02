Parc Astérix

Achtbaan Parc Astérix verandert voor de derde keer van naam

Parc Astérix voert voor de derde keer een naamswijziging door bij een rollercoaster. Familieachtbaan SOS Numérobis gaat vanaf 2024 door het leven als SOS Tournevis. Aanleiding is een komst van een nieuwe attractie, even verderop: de 50 meter hoge zweefmolen La Tour de Numérobis.

Om verwarring tussen beide namen te voorkomen, moet de term SOS Numérobis het veld ruimen. De achtbaan van de Duitse fabrikant Zierer opende in 1990 als Trans'Arverne, toen nog op een andere locatie. Die oorspronkelijke naam sloeg op een Gallische stam. In 2000 volgde de verplaatsing naar de huidige plek.

Twee jaar later werd de naam veranderd in Périférix: een verwijzing naar het gelijknamige personage uit de Asterix-verhalen, een Gallische visser. In de Nederlandse vertaling heet hij Visstix. Toen in 2012 de Egyptische coaster OzIris werd geopend, kreeg de bestaande familieachtbaan de naam SOS Numérobis.



Kissebis

In winterseizoen 2015-2016 werd de baan grotendeels vervangen, als onderdeel van groot onderhoud. De naam bleef toen gelijk. Vanaf 2024 zullen bezoekers de attractie kennen als SOS Tournevis. Tournevis is de knecht van de Egyptische architect Amonbofis, de tegenstander van Numérobis. De letterlijke vertaling van Tournevis is schroevendraaier. Nederlandse Asterix-lezers kennen hem als Kissebis.



Het is niet de enige naamsverandering in 2024: ook waterbaan Le Grand Splatch uit 1989 ondergaat een gedaantewisseling. Voortaan zal de attractie La Grande Revanche des Pirates heten. Tegelijkertijd introduceert men een piratenthema. Parc Astérix is weer open vanaf zaterdag 30 maart.