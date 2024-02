Energylandia

Pools attractiepark Energylandia ontving bijna 30 miljoen euro dankzij gesubsidieerde vouchers

De Poolse overheid heeft pretpark Energylandia gespekt met bijna 30 miljoen euro. Om de toeristische sector een boost te geven, ontvingen Poolse kinderen een voucher ter waarde van 500 Poolse zloty, zo'n 115 euro. Een groot deel van het gesubsidieerde bedrag kwam terecht bij Energylandia.

De waardebonnen werden in het leven geroepen in verband met de coronacrisis. Ze konden tussen augustus 2020 en maart 2023 ingewisseld worden bij toeristische organisaties in Polen. Bijna 6,5 miljoen kinderen kwamen ervoor in aanmerking. Niet alle vouchers zijn daadwerkelijk geactiveerd.

In totaal kregen ondernemers 3,1 miljard zloty (719 miljoen euro). Energylandia was de grooste ontvanger, blijkt uit een nieuw overheidsrapport. Dankzij de vouchers kon het attractiepark in Zator maar liefst 128 miljoen zloty bijschrijven: 29,7 miljoen euro.



Bouwprojecten

De toerismevouchers waren niet inwisselbaar voor contant geld. Energylandia is niet vies van overheidsgeld: veel grote bouwprojecten in het park zijn de afgelopen jaren gefinancierd met behulp van Europese subsidies. In april opent het nieuwe themagebied Sweet Valley, met twee jaar vertraging.