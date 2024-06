Natura Artis Magistra

Artis-manager vertelt vanuit leeuwenverblijf over toekomst van de dierentuin

De Amsterdamse dierentuin Artis ondergaat een grote transformatie. Onder leiding van dier- en plantmanager Tjerk ter Meulen, gestart in 2020, wordt het beroemde dierenpark toekomstbestendig gemaakt. In een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast vertelt Ter Meulen welke ingrijpende veranderingen Artis momenteel doormaakt en wat er de komende jaren nog gaat gebeuren.

Ter Meulen werd geïnterviewd in het oude leeuwenverblijf, dat een nieuwe bestemming krijgt. Dankzij de verhuizing van de leeuwen kan Artis er een stukje Madagaskar realiseren. Rode vari's en ringstaartmaki's zullen er volgend jaar de dienst uitmaken. Later vandaag brengt men conceptafbeeldingen van het Madagaskar-project naar buiten.

Met het oog op dierenwelzijn moeten Ter Meulen en zijn team soms lastige keuzes maken. Sommige diersoorten zullen moeten vertrekken, zodat er voor andere diersoorten meer ruimte komt. Zo is het lot van de chimpansees nog onzeker. Misschien verdwijnen ze uit Amsterdam, maar het zou ook kunnen dat Artis op den duur investeert in een ruimer onderkomen.



Media-aandacht

Voor iconische dieren als leeuwen en chimpansees is altijd veel media-aandacht, maar de manager benadrukt dat er de afgelopen jaren veel meer veranderde. "Ik weet niet hoeveel verblijven we de laatste vier, vijf jaar hebben opgeknapt, misschien wel 25." Ter Meulen geeft verschillende voorbeelden van aanpassingen die tot nu toe onder de radar bleven.



Verder gaat het over de 26 rijksmonumenten in het park: bouwwerken met een beschermde status, die niet zomaar aangepast mogen worden. Dat zorgt voor een extra hindernis bij het ontwikkelen van vernieuwende plannen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de renovatie van het Artis-Aquarium: een megaproject dat begon in 2021 en waarschijnlijk duurt tot 2026. Tot die tijd huisvest Artis een pop-up-aquarium op een verborgen locatie.