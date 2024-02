Efteling

Efteling haalt Herautenplein weer overhoop, maanden na vorige onderhoudsbeurt

Op het Herautenplein in de Efteling vinden weer ingrijpende werkzaamheden plaats. Vandaag werd een deel van het plein, gelegen in het hart van het Sprookjesbos, afgezet met hekken. Dat is opvallend, aangezien de vorige opknapbeurt nog maar enkele maanden achter de rug is.

Een jaar geleden werd het Herautenplein afgesloten omdat de sprookjes De Magische Klok en De Kikkerkoning vernieuwd moesten worden. Tegelijkertijd verving men de flagstones rond de kikkerfontein. Eind juli 2023 was dat project gereed. Nu blijkt dat er nog onafgemaakte zaken zijn.

De komende tijd vernieuwt de Efteling het resterende straatwerk, namelijk de kinderkopjes aan de randen van het plein. Bepaalde wandelroutes worden afgesloten. Horecapunt Kleyne Klaroen is momenteel alleen bereikbaar via de zijkant, aan de zijde van Opa Gijs.



Planning

Het was altijd al de planning om begin 2024 te starten met deze fase van het groot onderhoud, meldt een Efteling-voorlichter aan Looopings. Waarom er niet voor gekozen is om vorig jaar alles in één keer aan te pakken, kan hij niet zeggen. In het Sprookjesbos is momenteel ook Doornroosje niet te zien vanwege een renovatie.