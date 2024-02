Plopsaland De Panne

Voormalig K3-lid Karen Damen speelt in Plopsa-musical Sneeuwwitje

In Plopsaland De Panne staat komende zomer oud-K3-zangeres Karen Damen op de planken. Ze zal de rol van boze koningin op zich nemen in de sprookjesmusical Sneeuwwitje, die eind juni in première gaat. Damen wisselt de rol af met actrice Ruth Beeckmans. Zij maakt daarmee haar musicaldebuut.

Beeckmans was enkele jaren geleden - in 2018 - al wel onderdeel van een andere Studio 100-productie, namelijk de Samson & Gert Kerstshow. Daarin speelde ze Angela, het nichtje van Alberto. Op tv kwam ze onder meer voorbij in De Slimste Mens ter Wereld, Belgium's Got Talent en The Masked Singer. Voormalig K3-lid Damen heeft al wel musicalervaring.

Sneeuwwitje was in 1998 de allereerste musical van Studio 100. "Ik ben benieuwd hoe die er nu, 25 jaar later, zal uitzien", zegt Damen erover. "Het is een iconische voorstelling en ik ben dankbaar dat ik mag bijdragen aan de magie die deze klassieker tot leven brengt."



Gratis

Ianthe Tavernier neemt de titelrol op zich. Ze krijgt Michiel De Meyer aan haar zijde als prins. Sneeuwwitje zal tot en met zondag 2 september te zien zijn in het Plopsa Theater. Gasten van het Plopsa Hotel mogen gratis naar de voorstelling. Andere bezoekers zullen aparte tickets moeten aanschaffen. De prijzen variëren van 34 tot 64 euro per persoon.



"Voor Plopsa is het opzetten van zo'n grootschalige productie een primeur", zegt marketingdirecteur Xavier Verellen. "Deze musical sluit echter naadloos aan bij onze visie om volop in te zetten op beleving."