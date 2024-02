Efteling: Danse Macabre

Luchtfoto: dit wordt de wachtrij van Danse Macabre in de Efteling

Een bijzondere nieuwe luchtfoto laat zien waar komend najaar duizenden mensen per dag in de rij zullen staan voor de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre. Dankzij een gedetailleerd kiekje van een anonieme dronepiloot kunnen we een kijkje nemen op een kerkhof, met graven een mausoleum.

Het gebied wordt onderdeel van de toekomstige wachtrij. Na de gedeeltelijk overdekte Kruysgang en de Kruydentuyn arriveren bezoekers straks bij een grote poort die toegang biedt tot het kerkhof. Daar dwalen gasten vrij rond in groepen van zo'n honderd personen, alvorens ze in één keer worden doorgestuurd naar het volgende gedeelte van de rij.

De dronefoto geeft ook een goed beeld van de huidige status van het attractiegebouw, vormgegeven als een vervallen middeleeuwse abdij. De komende weken zullen langzaam maar zeker steeds meer steigers verdwijnen, zodat het volledige exterieur tevoorschijn komt. Het is de bedoeling dat de houten dakspanten uiteindelijk verkoold en verweerd zullen ogen.