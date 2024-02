Walibi Belgium

Opgelet: nieuwe waterglijbaan Walibi Belgium dicht bij slecht weer

Eén van de nieuwe waterglijbanen in Walibi Belgium blijft regelmatig dicht. Waterparadijs Aqualibi werd deze winter uitgebreid met vier nieuwe glijbanen, waaronder de spectaculaire Waikiki. Die bestaat uit een 18 meter hoge schans in de buitenlucht. Bij slecht weer kiest Walibi ervoor om de attractie te sluiten.

Badgasten moeten er rekening mee houden dat Waikiki meestal buiten gebruik is als het regent of wanneer er sprake is van lage buitentemperaturen. Dat heeft te maken met het comfort van de bezoekers, vertelt een woordvoerder aan Looopings.

"De glijbaan zelf kan zonder problemen werken, ook bij regen of lage temperaturen", weet de voorlichter. "De sluiting bij slecht weer is alleen bedoeld om de ervaring en het comfort van de bezoekers te verbeteren." Geen ideale situatie, realiseert Walibi zich. "We doen er daarom alles aan om de openingstijden van Waikiki te verbeteren."



Canada

Waikiki werd - net als de andere drie nieuwe glijbanen - gefabriceerd door ProSlide Technology uit Canada. De baan is 175 meter lang. Boten halen een topsnelheid van zo'n 44 kilometer per uur. Er geldt een minimale lengte van 120 centimeter. Aqualibi is het hele jaar door geopend, ook tijdens de wintersluiting van het attractiepark.