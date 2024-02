Efteling

Gevaarlijke actie in Sprookjesbos Efteling: kind beklimt metershoge Kabouterboom

Voor sommige kinderen is het Sprookjesbos van de Efteling meer een speelbos. Een meisje kon het vanmiddag niet laten om bovenop een metershoog decorstuk te klimmen. In het Kabouterdorp beklom ze de grote Kabouterboom, die daar uiteraard niet voor gemaakt is.

Een passant bracht het tafereel in beeld. Aanwezige volwassenen grepen niet in, Efteling-medewerkers waren niet aanwezig. De actie is naast brutaal ook behoorlijk gevaarlijk: een kind dat naar beneden valt, kan op die plek zwaargewond raken.

De Kabouterboom staat al sinds 1974 in het Sprookjesbos. Tot nu toe vond de Efteling het niet nodig om bordjes op te hangen die aangeven dat klimmen niet de bedoeling is. Op verschillende andere plekken in het park verschenen de afgelopen tijd wel dergelijke waarschuwingsborden, namelijk bij De Oude Tufferbaan en Baron 1898.