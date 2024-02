Plopsaland De Panne

Beveiliging bij missverkiezing Plopsaland aangescherpt na verijdelde aanslag

De jaarlijkse missverkiezing in Plopsaland De Panne wordt vanavond extra streng beveiligd. Aanleiding is een calamiteit tijdens de editie van vorig jaar. Toen pakte de politie een zwaarbewapende man op die van plan geweest zou zijn om een aanslag te plegen in het theater van het Vlaamse pretpark.

Om geen risico's te nemen, koos men dit keer voor een strengere toegangscontrole. Alle bezoekers volgden een vaste route richting de entree, waar ze zich persoonlijk moesten aanmelden. Bij de ingang werd gewerkt met metaaldetectors. Alle tassen gingen open. Uit voorzorg waren ook meerdere politieagenten aanwezig.

Wat er gaat gebeuren met de verdachte die vorig jaar voor paniek zorgde in Plopsaland, moet binnenkort duidelijk worden. Hij zou kampen met psychische problemen. De verkiezing van Miss België 2024 werd vanavond gewonnen door Kenza Ameloot (22) uit Sint-Amandsberg.