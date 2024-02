Disneyland Paris

Disneyland Paris speelt in op Olympische Spelen met nieuwe reclamespot

Disneyland Paris maakt zich klaar voor de Olympische Spelen van 2024. Naar verwachting brengen komende zomer vijftien miljoen toeristen een bezoek aan de Franse hoofdstad vanwege het gigantische sportevenement. Het Disney-resort pikt daar graag een graantje van mee.

Een nieuwe marketingcampagne is specifiek gericht op dagtoerisme. Dat is opvallend, aangezien Disneyland normaal gesproken louter adverteert met vakanties inclusief hotelovernachtingen. In een speciaal spotje, gelanceerd voor de Britse markt, wordt aandacht gevraagd voor een dagbezoek aan de Disney-parken.

Wie naar Parijs gaat om de Olympische Spelen te volgen, kan kiezen voor "één dag magie... met een twist", zo laat de dertig seconden durende commercial zien. De reclame start bij de Eiffeltoren. Vervolgens worden de twee hoofdrolspelers verplaatst naar Main Street U.S.A. in het Disneyland Park, waarna ze ritjes maken in verschillende attracties en enkele shows zien.



Juli

"Paris with a magic twist", verschijnt in beeld. Op de achtergrond klinkt het nummer A New Day Is Dawning van William Davies. De Olympische Zomerspelen duren van vrijdag 26 juli tot en met zondag 11 augustus. Naar aanleiding van het evenement zijn de toeristenbelastingen in de regio flink verhoogd, met stijgingen tot 187 procent.