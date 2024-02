Alton Towers Resort

Bootje uit waterattractie spoelt weg door overstromingen

In de Engelse stad Sheffield is een bootje van een waterattractie aangespoeld. Het gaat om een vaartuig dat jarenlang onderdeel was van The Flume, de boomstambaan in pretpark Alton Towers. De attractie werd eind 2016 gesloten en afgebroken, waarna de bootjes geveild zijn aan fans.

Mick Foster was destijds één van de gelukkigen. Hij plaatste het bijzondere object in zijn tuin. Afgelopen najaar werd het gevaarte weggespoeld door toedoen van zware regenval en overstromingen. Deze week kwamen wandelaars de aangespoelde boot 800 meter verderop tegen, melden regionale media.

Toen er foto's online verschenen, liet Foster direct van zich horen. Hij hoopt zijn boot snel weer naar huis te kunnen brengen, met hulp van een paar sterke vrienden. De Engelsman, die destijds 350 pond (410 euro) betaalde voor de relikwie, belooft de boot dit keer vast te zullen binden.