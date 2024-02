Ouwehands Dierenpark Rhenen

Ouwehands Dierenpark waarschuwt bezoekers: reuzenpanda's mogelijk niet te zien

De publiekstrekkers van Ouwehands Dierenpark zijn momenteel minder te zien dan gebruikelijk. Het kan zijn dat bezoekers reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya moeten missen. De reden: de dierentuin in Rhenen doet opnieuw een poging om te fokken met de dieren.

In 2020 kwam het eerste jong van het pandakoppel ter wereld: Fan Xing. Zij vertrok afgelopen najaar naar China. Nu heeft het dierenpark groen licht gekregen om het weer te proberen: de panda's mogen bij elkaar worden geplaatst, in de hoop dat ze voor nageslacht zorgen. Daarvoor brengen de dieren regelmatig tijd door achter de schermen.

"De reuzenpanda's zijn mogelijk niet zichtbaar vanwege de paartijd", staat op een bordje dat bij het verblijf is geplaatst. Erg lang zal dat waarschijnlijk niet duren: een vrouwtjespanda is hooguit enkele dagen per jaar vruchtbaar. Mocht het tot een succesvolle paring komen, dan is Wu Wen vier tot vijf maanden drachtig.