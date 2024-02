Doloris

Tweede vestiging van reusachtig kunstdoolhof Doloris in mei open

Een gloednieuwe surrealistische attractie in Utrecht is over enkele maanden toegankelijk. In mei 2024 opent Doloris Anoma Maze, gebaseerd op Doloris' Meta Maze in Tilburg. Voor de tweede vestiging werd wederom een reusachtig kunstdoolhof ontworpen, maar dan bijna twee keer zo groot als het origineel. Deze week start de ticketverkoop.

Net als in Tilburg komen bezoekers van Doloris Anoma Maze terecht in allerlei raadselachtige ruimtes. Ze wandelen en klimmen door bizarre en wonderlijke decors, bedacht door kunstenaars. Men belooft een netwerk van gangen, trappen en meer dan zeventig kamers. Telefoons en horloges mogen niet mee naar binnen.

De Utrechtse locatie wordt allesbehalve een kopie: in samenwerking met lokale kunstenaars zijn volledig nieuwe concepten bedacht. Het doel is om een ervaring te creëren die een stapje verder gaat, zegt oprichter Joep van Gorp. Zo krijgen aanwezigen de kans om letterlijk in een zwart gat te springen. Ook wordt het mogelijk om bovenop een object te klimmen en vervolgens door een ruimte te vliegen.



Videogames

Doloris noemt het zelf "een artistieke ervaring die al je zintuigen uitnodigt om het onverwachte te onthullen". Op YouTube is nu het eerste deel van een making-of-serie te zien, waarin verschillende kunstenaars aan het woord komen. Artdirector Alan Boom liet zich naar eigen zeggen onder andere inspireren door videogames.



Morgen start de ticketverkoop voor vroege vogels. De precieze openingsdatum staat nog niet vast. "We zijn nog bezig om de laatste puntjes op de i te zetten wat betreft de bouw", aldus Van Gorp. Wie alvast entreekaarten aanschaft, krijgt straks als eerste de kans om een tijdslot te reserveren.