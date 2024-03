Marveld Recreatie

Alles over het nieuwe attractiepark Bommelwereld: in gesprek met de bedenker

Wat kunnen we verwachten van het Nederlandse attractiepark Bommelwereld? In een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast vertelt eigenaar en initiatiefnemer Edwin Bomers alles over het overdekte pretpark in Groenlo, dat in 2025 open moet gaan. Hij deelt details over de attracties én hij onthult welke uitbreidingen er voor de komende jaren op de planning staan.

Bommelwereld, onderdeel van het bestaande Gelderse vakantiepark Marveld Recreatie, draait om de stripfiguren Tom Poes en Olivier B. Bommel. Eerder overwoog Bomers ook andere thema's voor een eigen pretpark, waaronder Angry Birds en de Studio 100-personages van Plopsa. De directeur legt uit waarom die concepten niet verder kwamen dan de tekentafel.

Bezoekers van Bommelwereld moeten straks het gevoel krijgen dat ze door de stripverhalen van Olivier B. Bommel heen wandelen. Tegelijkertijd beseft de ondernemer dat kinderen van nu de figuren niet meer zullen kennen. Men wil ervoor zorgen dat er ook voldoende te ontdekken is voor de doelgroep die voor het eerst in aanraking komt met de personages.



Darkride

Bomers neemt luisteraars van de podcast mee op een virtuele tour door het toekomstige park, langs de verschillende themagebieden en attracties. Daarbij stipt hij ook alvast aan wat in volgende fases gerealiseerd kan worden, waaronder een buitengebied en een volwaardige darkride. Voor het maken van de plannen werd samengewerkt met licentiehouder Toonder Compagnie en ontwerp- en decoratiebedrijf Jora Vision.



Decoratiewerk moet van een hoog niveau zijn. Ook voor licht en geluid is veel aandacht. De bedenker geeft aan dat niet alleen gedacht is aan de binnenkant: hij voorspelt dat het exterieur van de attractiehal een stuk fraaier wordt dan vergelijkbare loodsen bij concurrenten als Plopsa Indoor en Toverland. Tot slot licht Bomers een tipje van de sluier op wat betreft de openingsdatum.