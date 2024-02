Familie Resort & Avonturenpark de Tovertuin

Nieuw Woezel & Pip-pretpark komt te liggen in Woensdrecht: opening gepland in 2026

Een nieuw Nederlands attractiepark rond kindermerk Woezel & Pip gaat naar verwachting in 2026 open. Dat bevestigt eigenaar Van Hoorne Studios aan Looopings. Het entertainmentbedrijf, bekend van theaterproducties en tv-shows, heeft afgesproken om vakantiepark Familyland in het West-Brabantse dorp Hoogerheide over te nemen.

Het huidige bungalowpark van 17 hectare, onderdeel van de gemeente Woensdrecht, bestaat uit 135 accommodaties, diverse restaurants, een zwembad, een bowlingbaan en een grote golfhal. Van Hoorne gaat het terrein de komende periode transformeren tot de wereld van Woezel & Pip, met attracties en vakantiewoningen die in het teken staan van de schattige hondjes.

De naam wordt Familie Resort & Avonturenpark de Tovertuin. De Tovertuin is de fantasiewereld uit de verhalen van Woezel & Pip. Men belooft een "themapark en vakantiebestemming", bedoeld voor kinderen tot 10 jaar. De bestaande hal van circa 2500 vierkante meter zal de basis vormen van het overdekte gedeelte van het Avonturenpark.



Fien & Teun

Looopings kon afgelopen week als eerste melden dat gewerkt werd aan een nieuw Woezel & Pip-park in West-Brabant. Toen bleef de bevestiging uit. Eigenaar Michael van Hoorne opende in 2018 al het familiepark Avonturenboerderij Molenwaard, gevolgd door het nabijgelegen vakantiepark Familie Resort Molenwaard in 2021. Beide parken draaien om een ander kindermerk van Van Hoorne: Fien & Teun. Nu krijgen ook Woezel & Pip hun eigen wereld.







Van Hoorne prijst het contact met Jacqueline van den Plas van Familyland en de gemeente Woensdrecht. "Zij denken enorm met ons mee en hebben ons al snel het vertrouwen gegeven. Mede daardoor hebben we zo snel tot deze overeenstemming kunnen komen." De plannen worden de komende tijd verder uitgewerkt. Looopings kan alvast één ontwerp laten zien: een niet-definitief sfeerbeeld van een mogelijke attractie rond het personage Molletje.



Werkgelegenheid

Toerismewethouder Rainier Schuurbiers is blij met de komst van Van Hoorne. Hij verwacht dat het project goed is voor de lokale economie en werkgelegenheid. "Woensdrecht grenst aan België, waardoor al snel duidelijk werd dat onze gemeente de ideale plek is voor dit park", meldt hij. "Zo kunnen zowel de Nederlandse bezoekers als de bezoekers uit België het park goed bereiken."