Miniatur Wunderland Hamburg

Meesterwerk: Duitse miniatuurwereld bouwt Monaco tot in detail na, inclusief Formule 1

De Duitse publiekstrekker Miniatur Wunderland Hamburg heeft een meesterwerk afgeleverd. Bezoekers van de bekende overdekte miniatuurwereld kunnen vanaf vandaag een nieuw gedeelte ontdekken: Monaco. Het dwergstaatje aan de Middellandse Zee werd tot in detail nagebouwd, op een oppervlakte van 70 vierkante meter.

De grootste blikvanger is een Formule 1-race met werkende racewagens, op een 22 meter lang circuit. De straten van Monaco zijn immers jaarlijks het decor van een Grand Prix. Miniatur Wunderland zorgde voor een realistische racesimulator met behulp van 100.000 regels aan computercode, 8500 sensoren en 200 printplaten.

Zestig miniatuurauto's reden al 850.000 testrondjes om het systeem te kunnen perfectioneren. De makers van het schaalmodel spreken over "een wonder in miniatuur, gecreëerd met menselijke passie". Men hanteert de schaal 1:87. Als de zon ondergaat aan de Côte d'Azur wordt de stad verlicht met behulp van 20.000 led-lampjes.



5 miljoen euro

Het bouwen van Monaco duurde bijna zes jaar, met 150.000 arbeidsuren. In totaal was men elf jaar bezig met het omvangrijke project, dat ruim 5 miljoen euro kostte. Een zes minuten durende YouTube-video brengt de gebouwen, de bewoners én de autorace uitgebreid in beeld.