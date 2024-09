Disneyland Paris

Stukje Monsters, Inc. verdwenen uit Disneyland Paris

Disneyland Paris heeft een interactief element weggehaald. In het Walt Disney Studios Park werd in 2006 een tafereel toegevoegd gebaseerd op de animatiefilm Monsters, Inc.: de Scream Monitors. Kinderen kregen daar de opdracht om zo hard mogelijk te schreeuwen.

Op die manier werd zogenaamd energie opgewekt voor de stad Monstropolis. Naast de Scream Monitors stond een fotopunt met een deur en een standbeeld van het eenogige groene monster Mike Wazowski.

De decorstukken, naast Studio 1, verdwenen al een poos geleden achter bouwhekken vanwege de transformatie die het park momenteel doormaakt. Nu zijn ze volledig verwijderd. De blauwe achterwand herinnert nog aan de oude situatie. Ook hangt er een poster van de tv-serie Monsters at Work.



Groen

Het Walt Disney Studios Park verandert de komende jaren in Disney Adventure World. Studio 1 gaat World Premiere heten. Het bijbehorende gebied wordt aangekleed als een theaterdistrict, met meer groen en andere bestrating. Voor een Monsters, Inc.-hoekje is dan geen plek meer.