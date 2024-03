Parque Warner Madrid

Schurken uit DC Comics komen tot leven in Batman-spookhuis Crime Alley: Night of Chaos

Een nieuw spookhuis in het Spaanse pretpark Parque Warner Madrid wordt bevolkt door de schurken van DC Comics. Wie de horrorbeleving Crime Alley: Night of Chaos betreedt, wordt opgewacht door onder meer Harley Quinn, Catwoman en Poison Ivy.

Ook Batman-slechteriken Bane en Ra's al Ghul laten zich zien. Volgens het achtergrondverhaal hebben de schurken van Gotham City het stadsmuseum overgenomen. Dat leidt tot een chaotische reis door duistere gangen.

"Kun jij het einde van dit labyrint vinden, de psychedelische experimenten van de Scarecrow weerstaan en voorkomen dat je eindigt als plantenvoeding?", staat op de website van het attractiepark. Crime Alley: Night of Chaos werd aanvankelijk geïntroduceerd als een tijdelijke betaalattractie tijdens het halloweenseizoen van 2023.



Openingstijden

Vanwege het succes ging het haunted house opnieuw open in december. Inmiddels heeft Parque Warner besloten om het spookhuis vaker aan te bieden. De openingstijden zijn wel beperkt. Zo zijn de deuren dit weekend geopend van 15.30 tot 18.45 uur.



Tickets kosten 6 euro. Er geldt een minimumleeftijd van 12 jaar. Crime Alley is onderdeel van themadeel DC Super Heroes World, waar vorig jaar de spectaculaire lanceerachtbaan Batman Gotham City Escape opende.